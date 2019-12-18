Ксения Собчак призналась, что не понимает, когда 40-летние женщины публикуют откровенные снимки в соцсетях. Это заявление телеведущей вывело из себя мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой.

Ксения Собчак призналась, что не понимает, когда 40-летние женщиныпубликуют откровенные снимки в соцсетях. Это заявление телеведущей вывело изсебя мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой.Ксения Собчак сообщила,что по аккаунтам некоторых дам можно определить степень их отчаяния.Дескать, чем больше "голых" фото у представительницы прекрасного пола, темсильнее ей хочется иметь мужчину рядом."Причем если в 20 лет этосмотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее" 😂 Если начну ежедневно оголяться разныминеожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?)))(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -рассуждала в личном "Инстаграм" Ксения Собчак.Подписчики попросилителедиву быть конкретнее и объяснить, кого именно она имеет в виду. Кто-топредположил даже, что журналистка говорит о певице Глюкозе – та обожает демонстрировать сексуальность в личном микроблоге."Глюкозе, Оксане, какиееще версии?)))) да это просто то чем наполнена моя лента: трусы, ванные, жопы, разрезы-вот и навеяло))))", – пояснила свою мысль Ксения.18 Дек 2019 в 4:59 PSTВнезапно к обсуждениюподключился писатель и по совместительству муж светской львицы Оксаны ЛаврентьевойАлександр Цыпкин. Он обвинил Собчак в преследовании."1. Не завидуй. 2. **** (Отстань– прим.ред) уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ейпроходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь ивсе", – внезапно написал Цыпкин.претензий всвой адрес не поняла. Язвительный ответ теледивы не заставил себя ждать."Ты о чем, вообще , Саш ? Где тут про Оксану? Она разве вотчаянье? Мне казалось у вас все хорошо. И желаю чтоб было еще лучше! Приходитьи писать МНЕ в комментах "****" это самый смешной твой рассказ🙈"Я бежал за вами два квартала чтобы сказать как мне на вас наплевать". Вам всезавидуют , это уже весь город знает)) Лично я завидую умению все примерять насебя❤️", – высказалась