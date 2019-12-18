В одной из камчатский больниц пациент умер из-за отсутствия коронарного микропроводника. 71-летнему мужчине, перенесшему инфаркт миокарда, должны были сделать операцию, но не смогли своевременно провести ее из-за нехватки медицинских материалов.

В одной из камчатский больниц пациент умер во время операции из-за отсутствия коронарного микропроводника. 71-летнему мужчине, перенесшему инфаркт миокарда, не успели вовремя сделать операцию из-за нехватки медицинских материалов, сообщило информагентство "Кам 24".Как отмечает издание, для проведения операции в нормальном режиме таких микропроводников должно быть как минимум пять, однако 17 декабря, когда пациента госпитализировали, в распоряжении врачей был только один. Необходимые материалы поступили в больницу только утром 18 декабря."Когда поступили коронарные микропроводники, пациента взяли в операционную. Были приняты все возможные меры для его спасения. К сожалению, это не помогло, мужчина скончался на операционном столе", – сообщил журналистам заведующий отделением рентгенохирургии Регионального сосудистого центра (РСЦ) при камчатской краевой больнице Андрей Кубанов.В министерстве здравоохранения Камчатского края пообещали провести проверку в связи с этим инцидентом. Там отметили, что в данный момент все необходимые материалы в медицинском учреждении имеются.В июле 2019 года в одной из воронежских больниц подросток скончался после операции из-за отсутствия надлежащего ухода. Мальчику потребовалась операция после ДТП. Процедура прошла успешно, но после нее у пациента развился геморрагический шок. Не получив необходимой помощи, подросток скончался.