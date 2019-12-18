В рамках дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей, возбужденном против Рауля Арашукова и его сына, экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержаны еще четверо подозреваемых.

В рамках дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей​​​, возбужденном против Рауля Арашукова и его сына, экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержаны еще четверо подозреваемых.Это метрологи филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносившие изменения в приборы учета промышленных предприятий. По данным следствия, представители компаний платили им за безучетно поставленный и похищенный преступным сообществом природный газ, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Подозреваемые доставлены в Москву. Один из них уже арестован, в отношении трех других поданы ходатайства о заключении их под стражу.Дело в отношении Арашуковых было возбуждено в январе 2019 года. 32-летний Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.Его отца Рауля Арашукова следствие считает создателем организованного преступного сообщества, которое похитило у "Газпрома" природный газ на 30 миллиардов рублей.