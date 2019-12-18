В Подмосковных Химках специалист по ремонту платежных терминалов похитил из банкомата миллион рублей. Полицейские вычислили вора – им оказался 32-летний житель Солнечногорска. Являясь ..

В Подмосковных Химкахспециалист по ремонту платежных терминалов похитил из банкомата миллион рублей. Полицейские вычислили вора – им оказался 32-летний житель Солнечногорска."Являясь специалистом по техническому ремонту платежных терминалов, мужчина похитил деньги. Установлена причастность правонарушителя к совершению аналогичного преступления. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей", – цитирует пресс-службу МВД . Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.