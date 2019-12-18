Водитель КАМАЗа получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу

18 декабря в 9.30 на 163 километре ФАД М-7 в Собинском районе столкнулись два большегруза, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, недалеко от деревни Ворша водитель фуры «MAN» выехал на встречную полосу, где врезался в КАМАЗ. В результате столкновения водитель КАМАЗа получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается.Авария с участием большегрузов спровоцировала пробку в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства происшествия.