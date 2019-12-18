Гибелью завершилось задержание 44-летнего жителя Серпухова, которого полицейские скрутили и силой затолкали в патрульный автомобиль. Теперь стражей порядка подозревают в превышении должностных полномочий.

Гибелью завершилось задержание 44-летнего жителя Серпухова, которого полицейские скрутили и силой затолкали в патрульный автомобиль. Теперь стражей порядка подозревают в превышении должностных полномочий.Трагический случай произошел днем 15 декабря около кафе на Комсомольской улице. По данным СКР, Александр был пьян и грубо матерился, "в связи с этим он был помещен в патрульный автомобиль". Однако у отделения задержанному стало плохо, он начал задыхаться. К моменту прибытия врачей спасать было некого — медики констатировали смерть от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота.По версии "МК", в тот день четверо приятелей собрались в пивной, за соседним столиком обедали стражи порядка. Разошлись быстро, один из друзей Александра заглянул в парикмахерскую, а когда вышел на улицу, увидел, как его товарища крутят те же полицейские, что были в пивной. Патологоанатом, по утверждению родственников, обнаружил на груди Александра след от ботинка, а также серьезные повреждения на голове и теле.В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти мужчины. Участвовавшим в задержании правоохранителям инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Между тем начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что мужчина был задержан из-за того, что грубо нарушал общественный порядок — вел себя агрессивно и нецензурно выражался. В патрульной машине он пожаловался на плохое самочувствие. Ему начали оказывать первую помощь и вызвали медиков, однако мужчина скончался до их прибытия.Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего и дана оценка действий полицейских."В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – подчеркнула Татьяна Петрова.