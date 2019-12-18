Всего за месяц с начала продаж на первые поезда в Крым раскупили более 50 тысяч билетов. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту намечен уже на 23 декабря. Билетов с отправлением до Нового года почти не осталось.

Всего за месяц с начала продаж на первые поезда в Крым раскупили более 50 тысяч билетов. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту намечен уже на 23 декабря. Билетов с отправлением до Нового года почти не осталось.Кошка Машка — талисман вокзала Симферополя — контролирует следит за последними приготовления к запуску железнодорожного сообщения с большой землёй, все ремонтные работы завершены, специалисты заканчивают настройку оборудования и даже новогодняя ёлка уже готова встречать первых пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга.Ждет своих посетителей и зал ожидания, стены которого украшают оригиналы картин крымских художников Захарова и Апановича. Работники вокзала не могут скрыть волнения, рассказывают, что с нетерпением ждут старта железнодорожного движения через крымский мост. Кассир Ольга Карпова работает на вокзале Симферополя с 92-го года, последние пять лет тут пассажиры покупали билеты только для путешествий вне полуострова.Билетов на поезда с отправлением до Нового Года почти не осталось, люди спешат покупать проездные документы и на послепраздничные даты. Семья Савенковых из Джанкоя в феврале улетает в Москву, обратно супруги планируют вернуться на поезде. "Ну, надо попробовать, съездить, увидеть, как это будет, Ребенок очень хочет, ребенок мечтает, никогда не ездил на поездах, вот хочет попробовать", — рассказывает Константин Савенков.В преддверии такого важного для крымчан события, здания вокзального комплекса в Симферополе были отремонтированы, убраны торговые павильоны в итальянском дворике главного корпуса, установлены новые навесы на перронах, заменили и всю тротуарную плитку.Вся территория будет оборудована дорожками из тактильной плитки. Ее сейчас заканчивают укладывать рабочие. Это позволит слабовидящим пассажирам спокойно перемещаться по вокзалу.Администрация Крымской железной дороги обещает много приятных сюрпризов для первых пассажиров поездов дальнего следования, некоторые подробности, например, детали музыкального оформления раскрывают нам уже сейчас."По прибытию на станцию Севастополь поезда Санкт-Петербург — Севастополь будет играть песня "Легендарный Севастополь", по его отправлению — "Славянка", — сообщил первый заместитель начальника обособленного подразделения "Дирекция по обслуживанию пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" Михаил Куликов.А вот пассажиров поездов Москва — Симферополь будут встречать гимном крымской столицы. Он был написан в 1984 году советским композитором Леонидом Поляковским на стихи поэта Александра Милявского. Самая популярная версия народного гимна крымской столицы звучит в исполнении советского и российского эстрадного певца Олега Ухналёва.Поезда в Москву будут отправляться из Симферополя ежедневно, железнодорожное сообщение полуострова с северной столицей до 17 января тоже будет ежедневным, а затем составы будут отправляться из Севастополя только по нечетным числам.