Значение температуры в Москве в среду побили рекорд по теплу 1956 года, когда воздух прогрелся на 2,8 градуса тепла. По данным метеостанции ВДНХ, температура в столице достигла 2,9 градуса тепла.

Температура воздуха в Москве достигла 2,9 градуса тепла. Такие данные зафиксировала метеостанция ВДНХ. Предыдущий рекорд был в 1956 году (тогда температура была на одну десятую градуса ниже).Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, абсолютный рекорд тепла 18 декабря был зафиксирован в 1886 году. Тогда в Москве было плюс 5,3 градуса.Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что при облачной погоде в первой половине дня еще сохранятся туманы, но во второй половине усилится ветер, туманы рассеются, пойдет дождь. В городе может потеплеть до 5 градусов, по области плюс 1-6 градусов. По словам Волосюк, основная волна тепла накроет Москву ночью, поэтому обновление рекордной температуры может быть в ночь на четверг или уже в четверг.Между тем столичные спасатели предупредили о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду с полуночи и до 21 часа четверга. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.ГУМЧС по Москве рекомендует москвичам обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию.