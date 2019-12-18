В Красноярском крае правоохранители нашли в частном доме годовалого ребенка без сознания. Вместе с ним в доме находились еще двое малолетних детей: четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Их поместили в социально-реабилитационный центр.

В Красноярском крае правоохранители нашли в частном доме годовалого ребенка без сознания. Вместе с ним в доме находились еще двое малолетних детей: четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Их поместили в социально-реабилитационный центр.Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в один из частных домов Канска сотрудники правопорядка пришли после того, как в СМИ появилась информация о детях, проживающих в антисанитарных условиях."Самый младший, годовалый мальчик, был без сознания, и его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение", – уточнили в СК. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, врачи устанавливают, чем он отравился.По данным местных СМИ, полицейские обнаружили детей, когда расследовали кражу. По данным красноярского портала "Городские новости", житель Канска обратился в правоохранительные органы после того, как у него пропала бензопила. Полицейские установили личность похитителя и выехали на задержание.В квартире, где находился предполагаемый вор, обнаружили младенца с признаками отравления. 23-летняя мать ребенка в это время была на работе, а за детьми присматривал ее 30-летний сожитель.Следователи начали проверку, в ходе которой дадут правовую оценку действиям сотрудников системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Матери грозит административная ответственность по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".Ранее сообщалось об изъятии из семьи восьмилетнего мальчика, которого отчим избивал и в качестве наказания за малейшую провинность ставил на колени на гречневую крупу. Мать ребенка знала об этом, но ничего не предпринимала. После того, как историей заинтересовались следователи, женщина согласилась передать сына в интернат. После того, как мать пройдет психолого-педагогические экспертизы, будет решаться вопрос об ограничении ее в родительских правах.