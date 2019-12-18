Мужчина, воспользовавшись служебным положением, совершил несколько краж со склада...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Печатники г.Москвы задержали подозреваемого в краже почтовых отправлений.
В полицию поступило заявление от сотрудника службы охраны одной из организаций. Он сообщил, что со склада пропал груз почтовых отправлений. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Печатники г. Москвы подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний сотрудник данной организации.
Установлено, что мужчина, воспользовавшись служебным положением, совершил несколько краж со склада. Наживой для злоумышленника стали часы, мобильный телефон, планшет и иная электронная техника. Похищенное мужчина успел продать, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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