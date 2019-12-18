Мужчина, воспользовавшись служебным положением, совершил несколько краж со склада...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Печатники г.Москвы задержали подозреваемого в краже почтовых отправлений.В полицию поступило заявление от сотрудника службы охраны одной из организаций. Он сообщил, что со склада пропал груз почтовых отправлений. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Печатники г. Москвы подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний сотрудник данной организации.Установлено, что мужчина, воспользовавшись служебным положением, совершил несколько краж со склада. Наживой для злоумышленника стали часы, мобильный телефон, планшет и иная электронная техника. Похищенное мужчина успел продать, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18