Узнав реальную стоимость приобретенных вещей, потерпевшая поняла, что ее обманули...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем у пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.. .В территориальный отдел полиции обратилась 83-летняя местная жительница. По словам заявительницы, на улице неизвестные молодые люди предложили ей купить постельные принадлежности и шубу по низкой цене. Женщина согласилась и приобрела у них товар за 49 тысяч рублей. Позже, узнав реальную стоимость приобретенных вещей, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Ими оказались 26-летний и 35-летний приезжие.Как установлено, подозреваемые, находясь у подъезда жилого дома в 11 микрорайоне Зеленограда, познакомились с заявительницей. В ходе беседы злоумышленники предложили ей купить у них товар. Пенсионерка согласилась и сняла необходимую сумму в ближайшем банкомате и передала им.Следователем следственного Управления УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проверяется причастность подозреваемых на совершение аналогичных деяний на территории г. Москвы и Московской области. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемых, позвонить по телефону «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31