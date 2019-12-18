Специалисты в области кибербезопасности нашли в мессенджере уязвимость, которая позволяла злоумышленникам остановить работу приложения сразу у группы людей. В итоге его приходилось переустанавливать.

Специалисты в области кибербезопасности нашли в мессенджере уязвимость, которая позволяла злоумышленникам остановить работу приложения сразу у группы людей. В итоге его приходилось переустанавливать.Для этого недоброжелателям было необходимо настроить параметры сообщения в веб-версии программы. В результате у всех участников чата начинался "непрекращающийся аварийный цикл", передает .Пользователям приходилось удалять и заново устанавливать приложение. Однако чат при этом исчезал, а вся содержавшаяся в нем переписка стиралась. Узнав об уязвимости, администрация мессенджера WhatsApp оперативно ликвидировала ее.