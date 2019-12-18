Распродажа государственных предприятий – это преступление, за которое руководство страны во главе с Владимиром Зеленским будет отвечать свободой и даже жизнью. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Распродажа государственных предприятий – это преступление, за которое руководство страны во главе с Владимиром Зеленским будет отвечать свободой и даже жизнью. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.Политик недоумевает: по какому праву пришедшие во власть людипродают предприятия, которые строили не одно поколение предков. "Вы ктотакие? Щенки!" – возмутился Червоненко.Происходящее бывший министр назвал государственным преступлением."Если он допустит это, то это закончится для него судом. Он щадитПорошенко, а его не пощадят", – сказал политик в эфире телеканала NewsOne.Недовольны украинцы не только распродажей госпредприятий, нои приватизацией земли. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтениюв Верховной раде. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаровплодородных земель.Протестовать против продажи черноземов украинцы вышли кстенам парламента. В понедельник, 17 декабря, у Верховной рады произошлистолкновения митингующих с полицией. Часть улиц в центре Киеве перекрыли, СМИсообщали об одном погибшем.Коротко о "новом" персонаже саммита "нормандской четвёрки":— _troll_anonymous_ (@_troll_account)Ситуация для ухудшается с каждым днем.Рейтинг президента за последние несколько месяцев обвалился более чем на 20%.Теперь его поддерживают около 50% граждан.Положение главы государства осложняется неудачами во внешней политике. На недавнем саммите в нормандском формате прорыва достичь не удалось, война в Донбассе продолжается. Для это означает дальнейшее падение рейтинга.