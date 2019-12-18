Распродажа государственных предприятий – это преступление, за которое руководство страны во главе с Владимиром Зеленским будет отвечать свободой и даже жизнью. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
Распродажа государственных предприятий – это преступление, за которое руководство страны во главе с Владимиром Зеленским будет отвечать свободой и даже жизнью. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
Политик недоумевает: по какому праву пришедшие во власть люди
продают предприятия, которые строили не одно поколение предков. "Вы кто
такие? Щенки!" – возмутился Червоненко.
Происходящее бывший министр назвал государственным преступлением.
"Если он допустит это, то это закончится для него судом. Он щадит
Порошенко, а его не пощадят", – сказал политик в эфире телеканала NewsOne.
Недовольны украинцы не только распродажей госпредприятий, но
и приватизацией земли. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению
в Верховной раде. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаров
плодородных земель.
Протестовать против продажи черноземов украинцы вышли к
стенам парламента. В понедельник, 17 декабря, у Верховной рады произошли
столкновения митингующих с полицией. Часть улиц в центре Киеве перекрыли, СМИ
сообщали об одном погибшем.
Коротко о "новом" персонаже саммита "нормандской четвёрки":
— _troll_anonymous_ (@_troll_account)
Ситуация для ухудшается с каждым днем.
Рейтинг президента за последние несколько месяцев обвалился более чем на 20%.
Теперь его поддерживают около 50% граждан.
Положение главы государства осложняется неудачами во внешней политике. На недавнем саммите в нормандском формате прорыва достичь не удалось, война в Донбассе продолжается. Для это означает дальнейшее падение рейтинга.