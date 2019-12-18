Беда с исполнительницей произошла на площадке ее нового клипа. Любовь
Успенская повредила ребро.
Беда с исполнительницей произошла на площадке ее нового клипа. Любовь
Успенская повредила ребро.
В ролике звезде пришлось
примерить на себя роль уборщицы. Сама певица сильнее всего боится, что поклонники
воспримут ее амплуа слишком буквально.
Стоит отметить, что в новой роли Любовь Успенская
выглядит постаревшей: мешки под глазами, морщины. О том, на какие жертвы ей приходится идти ради
работы, 65-летняя знаменитость поведала в перерыве между дублями клипа "Люба
всегда права".
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