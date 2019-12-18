Беда с исполнительницей произошла на площадке ее нового клипа. Любовь Успенская повредила ребро.

Беда с исполнительницей произошла на площадке ее нового клипа. ЛюбовьУспенская повредила ребро.В ролике звезде пришлосьпримерить на себя роль уборщицы. Сама певица сильнее всего боится, что поклонникивоспримут ее амплуа слишком буквально.Стоит отметить, что в новой роли Любовь Успенскаявыглядит постаревшей: мешки под глазами, морщины. О том, на какие жертвы ей приходится идти радиработы, 65-летняя знаменитость поведала в перерыве между дублями клипа "Любавсегда права".Материал дополняется