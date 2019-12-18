Актриса Анна Хилькевич впервые показала личико младшей
дочери. Полуторагодовалая Маша очень похожа на старшую сестру – четырехлетнюю Арианну.
Актриса Анна Хилькевич впервые показала личико младшей
дочери. Полуторагодовалая Маша очень похожа на старшую сестру – четырехлетнюю Арианну.
По словам Хилькевич, она и ее супруг решили не показывать
ребенка общественности, пока малышке не исполнится годик. Когда же маленькая Маша
отпраздновала свой первый день рождения, ее родители передумали выкладывать
фото наследницы.
И вот время пришло! Анна Хилькевич, ее супруг Артур Волков и
дочери Арианна и Мария снялись в новогодней фотосессии для популярного
глянцевого журнала.
"Лааааааадно!!! Мы покажем Машеньку не только дальним
родственникам, но и моим любимыми друзьям– подписчикам😂😝
встречайте! Мария Артуровна))) пупсик наш! Ну, что? На кого она больше похожа?
На меня, Арианну или все же на Филиппа Киркорова?😂🤪 Артур Волков я
тебя люблю! Спасибо за наших девочек и за то, что собрался и ради нас
согласился на обложку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.
– Прим. ред.)", – написала Анна Хилькевич в личном "Инстаграм".
18 Дек 2019 в 3:43 PST
Поклонники, присмотревшись к детям артистки, пришли к выводу,
что малышки очень похожи. По словам фото Маши и Арианны можно
перепутать.
"Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Если
посмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши – можно их перепутать.
Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя наши
друзья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие —
на Артура", – сказала .