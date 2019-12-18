Актриса Анна Хилькевич впервые показала личико младшей дочери. Полуторагодовалая Маша очень похожа на старшую сестру – четырехлетнюю Арианну.

Актриса Анна Хилькевич впервые показала личико младшейдочери. Полуторагодовалая Маша очень похожа на старшую сестру – четырехлетнюю Арианну.По словам Хилькевич, она и ее супруг решили не показыватьребенка общественности, пока малышке не исполнится годик. Когда же маленькая Машаотпраздновала свой первый день рождения, ее родители передумали выкладыватьфото наследницы.И вот время пришло! Анна Хилькевич, ее супруг Артур Волков идочери Арианна и Мария снялись в новогодней фотосессии для популярногоглянцевого журнала."Лааааааадно!!! Мы покажем Машеньку не только дальнимродственникам, но и моим любимыми друзьям– подписчикам😂😝встречайте! Мария Артуровна))) пупсик наш! Ну, что? На кого она больше похожа?На меня, Арианну или все же на Филиппа Киркорова?😂🤪 Артур Волков ятебя люблю! Спасибо за наших девочек и за то, что собрался и ради нассогласился на обложку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – написала Анна Хилькевич в личном "Инстаграм".18 Дек 2019 в 3:43 PSTПоклонники, присмотревшись к детям артистки, пришли к выводу,что малышки очень похожи. По словам фото Маши и Арианны можноперепутать."Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Еслипосмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши – можно их перепутать.Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя нашидрузья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие —на Артура", – сказала .