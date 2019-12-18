Яхта, некогда принадлежавшая олигарху Роману Абрамовичу, протаранила мост на Карибах – экипаж не справился с управлением судном при заходе в порт. Стоимость Ecstasea при покупке составила 75 миллионов долларов, впоследствии наследный принц Абу-Даби приобрел ее за 120 миллионов.

Очевидец снял на видео инцидент с участием яхты Ecstasea, некогда принадлежавшей олигарху Роману Абрамовичу, произошедший в минувшее воскресенье, 15 декабря.Судно, длиной 86 метров, попыталось зайти в порт на карибском острове Сен-Мартин, однако экипаж не справился с управлением, и яхта врезалась в мост. Основной удар пришел в будку смотрителя, который, впрочем, успел своевременно покинуть опасное место и не пострадал.Ecstasea была построена в 2004 году и приобретена Абрамовичем за 75 миллионов долларов. В 2009 году яхта была продана наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. По данным СМИ, сумма сделки составила 120 миллионов долларов. Следующим владельцем стал пакистанский предприниматель Альшаир Фийяз, который купил Ecstasea в 2014 году.