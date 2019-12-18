Певица Лолита Милявская предстала перед публикой в необычном наряде. Звезда выступала на сцене в повседневной, но очень яркой одежде.

Певица Лолита Милявская предстала перед публикой в необычномнаряде. Звезда выступала на сцене в повседневной, но очень яркой одежде.Вокалистка приехала на большой концерт "Нового радио". Певицабыла облачена в трикотажную объемную тунику преимущественно синего цвета,черные колготки и высокие вельветовые сапожки. Короткий наряд знаменитостиподчеркивал стройность и длину ног.Интересно, что Лолита Милявская не стала переодеваться длявыхода на сцену. Звезда, которая называет себя женщиной без комплексов, так и появиласьперед зрителями."Пусть я вышла не в концертном костюме, но посмотрите, какиео**** ноги", – похвасталась вокалистка присутствующим.Лолита Милявская исполнила любимую многими песню "Шампанскоеоткрыла". Артистка что есть мочи зажигала. Ей периодически приходилось одергиватьподол наряда, чтобы не "сверкнуть" пятой точкой."Я понимаю, что вас уже тошнит от всех этих песен, но я длявас все равно сегодня спою. Конечно, если так подумать, то я гожусь разве чтона роль пожилой Снегурочки. А разве вам нужна пожилая Снегурочка?" – спросилазрительный зал. Присутствующие ответили утвердительно.Вокалистка купалась в овациях и одобрительного рева толпы. Зрители назвали выступление самым ярким в тот вечер. Звездуне хотели отпускать. Об этом сообщает