В ожидании Нового года все мы ждем чудес

В ожидании Нового года все мы ждем чудес. В эти дни почта доставляет тысячи писем Деду Морозу, написанных с надеждой и трепетом. Каждый из нас может стать волшебником, если рядом есть надежный помощник. Вместе с ПСБ вы сможете побаловать себя и свою семью подарками.Выгодный кредит – отличный инструмент для реализации новых проектов, желаний и потребностей. Подарки, новогодние путешествия, яркие начинания становятся реальностью. Сейчас ПСБ предлагает наиболее привлекательные ставки по кредитам для физических лиц.Оформить кредит ПСБ онлайн можно по еще более низкой ставке, чем в офисе. Потратить несколько минут на заполнение анкеты, получить по смс или электронной почте решение и приехать в любой удобный офис банка с документами. Если вы уже обслуживаетесь в банке, то и это не потребуется.Деньги клиент получает за один визит в банк или через интернет-банк и сразу приступает к новогодним хлопотам и покупкам. Кредит можно использовать и для рефинансирования кредитов других банков, то есть в новом году снизить свои расходы за счет разницы в процентах между кредитами в другом банке и ПСБ.А если вовремя погашать свой долг по кредиту, то банк рассмотрит возможность понижения ставки еще для надежных заемщиков. В ПСБ есть возможность уйти в недолгие кредитные «каникулы», но которые длятся гораздо дольше новогодних.Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Операционного офиса «Владимирский» ПСБ банка Юлия Погодина рассказывает, на что надо обратить внимание, оформляя потребительский кредит в банках:- Праздничное настроение сохранится надолго, если вы найдете разумный подход к своим финансам и тратам. Перед тем, как подписать кредитный договор, внимательно изучите его, обратите внимание на то, какая в нём прописана процентная ставка, какой график платежей, какая сумма платежа. Специалисты рекомендуют, чтобы сумма ежемесячного платежа не превышала 30% от среднемесячного дохода. В ПСБ все расчеты прозрачны и понятны. Менеджеры помогут подобрать наиболее оптимальный срок и комфортный платеж. Также обязательно уточните сумму переплаты, то, есть полную стоимость кредита - так называемую "эффективную ставку". Она не должна кардинально отличаться от основной ставки в договоре.ПСБ – универсальный системно значимый российский банк. Входит в топ-10 крупнейших банков России. Указом президента РФ от 28.11.2018г. ПСБ включен в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.Процентная ставка и сумма по Кредиту определятся в соответствии с указанными значениями индивидуально по каждой заявке на основании данных Анкеты и документов на получение кредита, и указывается в решении Банка о предоставлении кредита. По результатам рассмотрения Банком кредитной заявки Заемщика, соответствующего Дополнительным требованиям, может быть одобрено решение о предоставлении кредита с параметрами в рамках Общих требований. Для снижения ставки Заемщик должен быть застрахован по договору личного страхования. При отключении от программы личного страхования Заемщик теряет право на снижение ставки, процентная ставка устанавливается в размере, действующем без страхования. Досрочное погашение: без комиссии и ограничения по сумме. Полное досрочное погашение кредита производится в любую дату в течение срока действия кредитного договора. Частичное досрочное погашение кредита производится в дату платежа либо с уменьшением суммы ежемесячного платежа по кредитному договору, либо с сокращением срока кредитования – по выбору заемщика. Более подробную информацию об условиях кредитования по программе, а также полную стоимость кредита для заемщика исходя из выбранных вами параметров кредитования вы можете получить, обратившись в контакт-центр по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), или на сайте банка . Информация актуальна на 17.12.2019 г. Не является публичной офертой.ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.