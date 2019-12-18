Подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней дочерью и нелегальном обороте оружия многодетный отец Андрей Бовт на заседании суда, где избирают ему пресечения, заявил, что все обвинения ложны и призваны опорочить его как активного борца с коррупцией и наркотрафиком, а также потребовал личной встречи с президентом Владимиром Путиным. После этого председатель закрыла рассмотрение дела для прессы.

Подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней дочерью и нелегальном обороте оружия многодетный отец Андрей Бовт на заседании суда, где избирают ему пресечения, заявил, что все обвинения ложны и призваны опорочить его как активного борца с коррупцией и наркотрафиком, а также потребовал личной встречи с президентом Владимиром Путиным. После этого председатель закрыла рассмотрение дела для прессы."Этого не было, в этом я не виновен" и "Это относится к моей служебной деятельности" — два наиболее используемых главой семьи из деревни Химози, что под Гатчиной, ответа на многочисленные вопросы журналистов. Свою вину в неоднократных изнасилованиях 13-летней дочери 46-летний Андрей не признал, пообещав "дать по физиономии" репортеру за провокационные выпады."Меня сознательно хотят опорочить, чтобы я не выполнял свои служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом. Опорочить меня хотят те, кто поощряет торговлю наркотиками", — заявил уверенно держащийся мужчина.Разобраться в сложившейся ситуации он планирует в ходе разговора с Владимиром Путиным, о встрече с которым уже попросил. Объяснять, откуда у него взялся целый арсенал оружия, Бовт (прежняя фамилия Лобадюк) отказался.А вот на вопрос о том, почему восемь его детей, трое из которых совершеннолетние, не посещали школу, ответ нашелся."Прекрасно воспитывал. Обеспечивал их безопасность на личном уровне. Защищал от преступных сообществ. Они были на семейном обучении", — сообщил подозреваемый.Как и чему обучались подростки, так и осталось загадкой, но в "доме страха", как прозвали трехэтажку в Химози, оперативники не нашли письменных столов, зато обнаружили полосу препятствий для физической подготовки и небольшой тир.Несовершеннолетние дети остаются в больнице, где находится их мать, двоюродная сестра Андрея, не уточняется. Предположительно, это именно она сообщила правоохранителям о педофильских наклонностях супруга, то и дело вызывавшего дочь "на массаж". Возбуждено два уголовных дела: "Насильственные действия в отношении несовершеннолетнего" и "Незаконный оборот оружия".