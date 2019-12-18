Балетная школа Венской государственной оперы оказалась в центре скандала. Преподаватели рекомендовали детям курить, чтобы те не набирали лишний вес. Об этом сообщается в докладе специальной комиссии, которая расследовала злоупотребления академии.

Балетная школа Венской государственной оперы оказалась в центре скандала. Преподаватели рекомендовали детям курить, чтобы те не набирали лишний вес. Об этом сообщается в докладе специальной комиссии, которая расследовала злоупотребления академии.Несовершеннолетние танцоры подвергались жестоким методам обучения, а также плохо контролируемым большим нагрузкам. Глава комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф рассказала, что ученикам советовали прибегнуть к вредной привычке — курению, поскольку она якобы позволяет оставаться худыми. Также при обращении к юным танцорам использовались не имя с фамилией, а имя с размером одежды.Как сообщает BBC, ссылаясь на доклад, ученики Венской балетной школы подвергались дискриминации, пренебрежению, что оказало негативные последствия для их здоровья. Директор учебного учреждения Доминий Мейер не справился со своими обязанностями.В Венской государственной опере рассказали, что сократили количество выступлений учеников. Кроме того, более детально будет изучен доклад.Комиссия была создана после того, как в апреле 2019 года газета Falter опубликовала расследование о методах обучения, используемых в балетной школе. В СМИ сообщили, что ученики регулярно сталкивались с унижением, девочек доводили до анорексии и булемии. Также один из учеников рассказал о сексуальных домогательствах со стороны одного из преподавателей.Балетная школа Венской государственной оперы считается одной из самых престижных в Европе. Ее выпускники выступают в крупнейших театрах всего мира.