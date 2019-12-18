Певец Владимир Пресняков долго скрывал правду от
возлюбленной Натальи Подольской. Глаза на избранника молодой артистке открыл
композитор Игорь Николаев.
Певец Владимир Пресняков долго скрывал правду от
возлюбленной Натальи Подольской. Глаза на избранника молодой артистке открыл
композитор Игорь Николаев.
По словам Натальи Подольской, когда она познакомилась с
будущим мужем, тот был женат на модельере Елене Ленской. О том, что Владимир
Пресняков связан узами брака, вокалистка долгое время не догадывалась. Правду
ей рассказал Игорь Николаев.
"Он был женат. А я – нет… Отношения там были уже такие,
чисто сожительские. Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии
расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если
честно. И мы тогда расстались на полгода", – рассказала Наталья Подольская.
Вокалистка призналась, что выбросить Преснякова из головы
так и не смогла. Увидев выступление певца по телевизору, она растаяла, и сама
пошла на примирение.
"Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество, я
увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там
какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить", -
сказала
С тех пор Пресняков и Подольская не расставались. Пара пять
лет жила в незарегистрированных отношениях. Статус сожительницы беспокоил
Наталью. Владимир, в свою очередь, о женитьбе и не думал.
16 Дек 2019 в 11:45 PST
"Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизни
захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я
пришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка меня
тогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь
в грехе". То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня это
так зацепило, я поставила вопрос ребром – и женила его на себе", – сказала в программе "Ой, мамочки!" на канале .