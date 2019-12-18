Певец Владимир Пресняков долго скрывал правду от возлюбленной Натальи Подольской. Глаза на избранника молодой артистке открыл композитор Игорь Николаев.

Певец Владимир Пресняков долго скрывал правду отвозлюбленной Натальи Подольской. Глаза на избранника молодой артистке открылкомпозитор Игорь Николаев.По словам Натальи Подольской, когда она познакомилась сбудущим мужем, тот был женат на модельере Елене Ленской. О том, что ВладимирПресняков связан узами брака, вокалистка долгое время не догадывалась. Правдуей рассказал Игорь Николаев."Он был женат. А я – нет… Отношения там были уже такие,чисто сожительские. Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадиирасставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, есличестно. И мы тогда расстались на полгода", – рассказала Наталья Подольская.Вокалистка призналась, что выбросить Преснякова из головытак и не смогла. Увидев выступление певца по телевизору, она растаяла, и самапошла на примирение."Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество, яувидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был тамкакой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить", -сказалаС тех пор Пресняков и Подольская не расставались. Пара пятьлет жила в незарегистрированных отношениях. Статус сожительницы беспокоилНаталью. Владимир, в свою очередь, о женитьбе и не думал.16 Дек 2019 в 11:45 PST"Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизнизахотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Япришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка менятогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешьв грехе". То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня этотак зацепило, я поставила вопрос ребром – и женила его на себе", – сказала в программе "Ой, мамочки!" на канале .