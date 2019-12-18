18.12.2019

2019-12-18 13:45:03

Проект закона об агрегаторах такси внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, направленный на упорядочение работы агрегаторов такси. По степени ответственности агрегаторы будут уравнены с перевозчиками. Сообщает Интрефакс.

Один из соавторов инициативы зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что в законодательство нужно внести понятие "агрегатор". По его мнению, главным условием работы агрегаторов должна стать солидарная ответственность за вред здоровью пассажира в случае аварий. "Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг - с перевозчика, агрегатора, или с обоих одновременно", - сказал он. Разработчики предложили определить размер максимальной компенсации в 2 млн рублей.

Законопроектом предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор. Также вводится требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца. Помимо этого, законопроектом устанавливается цвет и обязательные "детали" (шашечки) автомобилей, работающих в такcи. Водители дважды в день будут должны проходить дистанционный медосмотр.

Напомним, что таксисты Владимирской области уже не раз проводили забастовки. Подобные акции прошли во многих городах России. Водители добиваются адекватного тарифа и комфортных условий для работы. Часто, чтобы не уйти в минус и заработать хоть что-то, они работают больше двенадцати часов.