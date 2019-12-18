Политика периодически этапировали из СИЗО города Южно-Сахалинска в Хабаровск и обратно. После одной из таких поездок он исчез.

Политика периодически этапировали из СИЗО города Южно-Сахалинска в Хабаровск и обратно. После одной из таких поездок он исчез.Родственники бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина с сентября не располагают сведениями о его местоположении. Адвокат опального политика – Евгений Балабас сообщил, что Хорошавин пропал после того, как его вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска, сообщает .Как передает ,юристы заявили, что региональное управление ФСИН не ответило на официальный запрос адвокатов о местонахождении подзащитного. Однако представители ФСИН опубликовали сообщение, в котором указано, что с 17 декабря бывший глава региона находится в СИЗО Южно-Сахалинска, куда он был этапирован из Хабаровска, пишет .Александр Хорошавин был задержан в 2015 году по обвинению в получении взятки в 5,6 миллиона рублей от ряда компаний. В 2018 году он был осужден на 13 лет лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей. У политика также изъяли коллекцию из нескольких сотен дорогих часов, стоимость которых составляла порядка 600 миллионов рублей.