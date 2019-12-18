С января следующего года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы МКБ Бонус. В течение нескольких месяцев будут действовать пять категорий на выбор.

С января следующего года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы "МКБ Бонус". В течение нескольких месяцев будут действовать пять категорий на выбор.Среди них – путешествия, такси и каршеринг, фастфуд, покупкина АЗС, электроника и бытовая техника, а также детские товары и развлечения(магазины, кино, цирк, театры, выставки). Новые категории можно выбрать с 18декабря.Кроме того, для клиентов банка с пакетом услуг"Премиальный" доступна категория кафе и рестораны. А держатели карт"Мудрость" смогут получить повышенный кэшбэк за покупки в аптеках.Также держатели карт Московского кредитного банка могутвоспользоваться программой лояльности "МКБ Бонус". Благодаря ейзарабатывать можно на ежедневных покупках.Чтобы начать получать баллы, нужно подтвердить участие вмобильном или интернет-банке "МКБ Онлайн". В каждом квартале клиентамдоступны категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами отстоимости покупок. За остальные операции банк начислит 1% баллами. Один баллравняется одному рублю.Также клиенты МКБ могут воспользоваться разделом"Персональные предложения", где предоставляется индивидуальный кэшбэк– 25%. Главное – сделать покупки у определенных партнеров.Ранее "Дни.ру" писали, что МКБ удостоилсяв номинации "Мобильное приложение" года.Эксперты оценили удобство и расширенный функционал. Примечательно, что ужесейчас более трети вкладов и 45% накопительных счетов в банке открывается черезмобильное приложение.Московский кредитный банк предоставляет полный комплексбанковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организациястабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системнозначимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБнаходится в топ-3 частных банков по объему активов.