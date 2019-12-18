С января следующего года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы МКБ Бонус. В течение нескольких месяцев будут действовать пять категорий на выбор.
С января следующего года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы "МКБ Бонус". В течение нескольких месяцев будут действовать пять категорий на выбор.
Среди них – путешествия, такси и каршеринг, фастфуд, покупки
на АЗС, электроника и бытовая техника, а также детские товары и развлечения
(магазины, кино, цирк, театры, выставки). Новые категории можно выбрать с 18
декабря.
Кроме того, для клиентов банка с пакетом услуг
"Премиальный" доступна категория кафе и рестораны. А держатели карт
"Мудрость" смогут получить повышенный кэшбэк за покупки в аптеках.
Также держатели карт Московского кредитного банка могут
воспользоваться программой лояльности "МКБ Бонус". Благодаря ей
зарабатывать можно на ежедневных покупках.
Чтобы начать получать баллы, нужно подтвердить участие в
мобильном или интернет-банке "МКБ Онлайн". В каждом квартале клиентам
доступны категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от
стоимости покупок. За остальные операции банк начислит 1% баллами. Один балл
равняется одному рублю.
Также клиенты МКБ могут воспользоваться разделом
"Персональные предложения", где предоставляется индивидуальный кэшбэк
– 25%. Главное – сделать покупки у определенных партнеров.
Ранее "Дни.ру" писали, что МКБ удостоился
в номинации "Мобильное приложение" года.
Эксперты оценили удобство и расширенный функционал. Примечательно, что уже
сейчас более трети вкладов и 45% накопительных счетов в банке открывается через
мобильное приложение.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс
банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация
стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно
значимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ
находится в топ-3 частных банков по объему активов.