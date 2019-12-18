Роспотребнадзор изъял из продажи 150 партий минеральной и питьевой воды из-за нарушений. Ведомство проверило 50 тысяч торговых точек, реализующих минералку, и 78% проверок выявили нарушения требований законодательства.

Роспотребнадзор изъял из продажи 150 партий минеральной и питьевой воды из-за нарушений. Ведомство проверило 50 тысяч торговых точек, реализующих минералку, и 78% проверок выявили нарушения требований законодательства.Как сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора, 60% от всего объема изъятой воды не подлежали лабораторным исследованиям."В отношении продавцов и поставщиков минеральной воды наложены административные штрафы на общую сумму более 9 миллионов рублей, 11 материалов переданы в суд, 5 материалов – в правоохранительные органы", – проинформировали в ведомстве.В Роспотребнадзоре добавили, что в первой половине текущего года были выявлены две крупные партии воды Evian с признаками контрафакта."Наличие эталонных образцов воды, предоставленных изготовителем, позволило выявить признаки фальсификации", – уточнили в ведомстве. В этой связи были проведены расследования, которые позволили выявить "предприятия-призраки": оказалось, что указанные на упаковке производители фактически не существуют.17 декабря сообщалось о проверке Роспотребнадзора, которая выявила, что в России каждый десятый предмет одежды продается с дефектами. Ведомство изъяло из оборота 11,2 процента деталей гардероба.