Истребители пятого поколения Су-57 прошли еще одни испытания в Сирии. Боевые машины выполнили все поставленные задачи. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе

Истребители пятого поколения Су-57 прошли еще одни испытания в Сирии. Боевые машины выполнили все поставленные задачи. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе, пишет агентство ТАСС.В целом, рассказал военачальник, российские ВКС получили 139 летательных аппаратов в 2019 году. Конфликт в Сирийской Республике подтолкнул развитие новых систем вооружения, особенно высокоточных, добавил Герасимов.Впервые российские Су-57 появились в Сирии в конце февраля 2018 года. Сразу два истребителя провели в Арабской Республике два дня. В это время их сопровождали самолеты-лаборатории, которые фиксировали поведение новейших боевых машин в воздухе и применение ими вооружения.Су-57 – первый российские истребитель, который отвечает всем требованиям боевого самолета пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен двигаться на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.