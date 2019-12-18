Мужчины также больше склонны мечтать о загородной жизни, чем женщины.

Российские женщины чаще мужчин покупают квартиры в ипотеку, мужчинам чаще помогают родители, говорится в исследовании Авито Недвижимость."Среди мужчин практически равны доли тех, кто взял ипотеку (49% респондентов) и оплатил покупку своими деньгами или при помощи друзей/родственников (50%). Среди женщин ипотеку взяли 51% опрошенных, помощь родственников или свои деньги использовали 45%", - рассказали аналитики.Еще 8% женщин использовали другие источники финансирования, в том числе материнский капитал. Доля других источников финансирования среди мужчин составляет всего 3%.Если говорить о покупке жилья без кредита, то мужчинам чаще помогают родители, чем женщинам: 37% против 29%. Эксперты обращают внимание, что небольшая доля тех, кто покупает квартиру на деньги совместные со своим партнером: 9% женщин и 6% мужчин.Мужчины существенно чаще покупают жилье на личные средства (44% против 34%), а женщины чаще используют средства от продажи другой недвижимости (59% против 46%). Купленные квартиры 17% женщин и 22% мужчин используют не для проживания, а для дальнейшей перепродажи, сдачи в аренду или для проживания только время от времени, например, летом.Отмечается, что мужчины больше склонны мечтать о загородной жизни, чем женщины: 6% из них хотели бы приобрести жилье в сельской местности, если бы у них была такая возможность. Среди женщин таких только 3%. Около 23% мужчин и 16% женщин хотят жить за городом в пределах транспортной доступности. А вот спальные районы с развитой инфраструктурой считают идеальными 53% женщин и 48% мужчин.Женщины чаще мужчин планируют покупать недвижимость в течение ближайших пяти лет: 80% против 76%.