Сергей Новик, известный в интернет-среде под прозвищем Мопс дядя Пес скончался в возрасте 46 лет. 27 из них он провел в местах лишения свободы, сообщает . Новик получил популярность на ..

Сергей Новик, известный в интернет-среде под прозвищем "Мопс дядя Пес" скончался в возрасте 46 лет. 27 из них он провел в местах лишения свободы, сообщает .Новик получил популярность на видеохостинге Youtube. В 2013 году он появился на кадрах ролика в полуголом виде и общался на тюремном диалекте. Видео вскоре стало вирусным. О смерти пользователя Сети сообщили администраторы сервиса во время трансляции на его канале.