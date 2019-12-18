С помощью приложения можно оценить работы по пятибалльной шкале, оставить отзыв, пожаловаться или поблагодарить дорожников.

В России заработало приложение "Госуслуги. Дороги", которое позволяет россиянам контролировать строительство и ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов."Мы создали такой канал обратной связи, заработало у нас мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдает ему окружение с точки зрения нашего проекта: какие дороги планируется сделать, какие сделаны, какие были сделаны в прошлом году и дорожное покрытие устояло, где ведутся работы, чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность ремонта этих участков. В общем, помочь нам справиться с одной из главных российских бед", - сказал Максим Акимов, чьи слова приводят РИА Новости.Приложение можно скачать бесплатно. При его запуске откроется карта, на которой обозначены дороги, вошедшие в нацпроект. Дороги окрашены в зеленый, желтый или серый цвета, они указывают статус работ на дороге: закончены и оплачены, ведутся или ожидаются. Нажав на выделенный цветом участок можно узнать его протяжённость, дату начала и окончания работ, исполнителя, заказчика, а также точный адрес.С помощью приложения можно оценить работы по пятибалльной шкале, оставить отзыв, пожаловаться или поблагодарить дорожников. Регламенты взаимодействия с населением будут выработаны в течение первого квартала 2020 года. Также в следующем году власти намерены интегрировать его в основное приложение "Госуслуги".