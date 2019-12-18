Лося, которого сбила машина недалеко от Юнтоловского заказника, спасти не удалось. ЧП произошло вечером 17 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга, на Коннолахтинском проспекте. Звери здесь регулярно перебегают дорогу, и на этот раз столкновение с автомобилем закончилось трагически.

Лося, которого сбила машина недалеко от Юнтоловского заказника, спасти не удалось. ЧП произошло вечером 17 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга, на Коннолахтинском проспекте. Звери здесь регулярно перебегают дорогу, и на этот раз столкновение с автомобилем закончилось трагически.Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", вокруг травмированного животного собрались неравнодушные прохожие. Они же вызвали полицию и дозвонились в Центр помощи диким животным "Велес". Нашлись даже те, кто готов был приютить зверя. Прибывшие ветеринары поставили неутешительный диагноз: у сохатого оказались сломаны задние копыта. Лося пришлось усыпить.Кстати, водитель, с машиной которого столкнулся сохатый, не получил травм. Теперь ему придется заплатить большой штраф — не менее 80 тысяч рублей.