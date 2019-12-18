Британские журналисты, исследовавшие фотографии из Кремля, обнаружили, что компьютеры президента России Владимира Путина беззащитны перед хакерами. На них установлена устаревшая ..

Британские журналисты, исследовавшие фотографии из Кремля, обнаружили, что компьютеры президента России Владимира Путина беззащитны перед хакерами. На них установлена устаревшая операционная система Windows XP, поддержка которой давно прекращена, сообщает .На кадрах были запечатлены две вычислительных машины. Специалисты также смогли разглядеть, что в качестве фонового изображения на них были установлены фотографии кремлевских башен.