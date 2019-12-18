18.12.2019

2019-12-18 19:55:03

Символы Нового года от хрустальных дел мастеров

2020-ый по Восточному календарю станет Годом мыши или белой металлической крысы. Необычные символы Нового года не из металла - хрусталя, делают мастера Гусевского хрустального завода.

Хрустальная мышь в "сырном" графине. Где даже пробка в виде лакомства. А сквозь дырки в сыре рождаются оптические иллюзии. Как поместить символ года на дно сосуда? Заслуженный художник России Владимир Касаткин, его фантазии принадлежат сотни оригинальных идей, замечает: задача не из лёгких. Но и здесь верны традициям. Хрустальных дел мастерам по силам всё.

Владимир Касаткин, заслуженный художник России, главный художник Гусевского хрустального завода: «Нужно иметь хорошее мастерство, большой опыт, чтобы посадить туда мышку. Она трудоёмкая, естественно. И этот сосуд может использоваться и в обиходе».

Эти "мышиные" графины - эксклюзив. Их пока изготовили всего 25 штук. Новогоднее хрустальное чудо рождается здесь, в царстве огня. На участке выдува. Путь хрусталя, холодного и гордого, начинается с раскалённой массы. Что получится в итоге, зависит от мастерства выдувальщика. Бригадир Евгений Гусев не скрывает: рад, что причастен и к "новогодней мышиной истории". Работа ювелирная. Сегодня, в последние дни уходящего года Евгений Васильевич говорит и о своей мечте.

Евгений Гусев, бригадир бригады выдувальщиков Гусевского хрустального завода: «На этом заводе я работаю уже 50 лет. И с детства меня тянуло к работе по стеклу. Моя мечта сбылась. До сих пор я в своей профессии».

О новогодних вещах здесь рассказывают по-доброму и с юмором. Вот так называемые перевёртыши. Новогодние крысы- янтарные и бесцветные - станут украшением стола. Милым сувениром, который одним движением "превращается" в утилитарную вещь.

Владимир Касаткин, заслуженный художник России, главный художник Гусевского хрустального завода: «Из этой формы можно получить сосуд, из которого можно выпить. Налить сюда напиток приятный и выпить из этого сосуда за то, чтобы год был славным и прекрасным».

Работа на участке выдува начинается в 6 утра. В любое время года- здесь настоящие тропики. От печей идёт жар и шум.

Мария Платанюк: «Вот прямо сейчас один из старейших, опытнейших выдувальщиков Сергей Дубровин учит меня выдуванию стеклянного шара на ёлку. Температура в печи составляла 1400 градусов. При выработке она чуть ниже. Около тысячи? Поменьше даже».

Хрустальными могут быть даже валенки и варежки. Здесь же - хрустальные колокольчики, ажурные кольца для салфеток... Поражают воображение и новые коллекции посуды из хрусталя цвета "эрбий". По названию химического элемента, который и придаёт сырью при варке этот волшебный цвет. В палитре эрбия- множество оттенков. От зардевшейся зари до сдержанной сирени. Хрупкая магия - на расстоянии вытянутой руки для детей. Гусевской хрустальный завод открыт для экскурсий. С ребятами делятся профессиональными секретами. Кстати, подарки делают и сами школьники. На территории цеха, возле ёлки, ребята местной школы искусств имени Балакирева выступили с концертом для мастеров. Талант которых удивляет и в 21 веке.

Мария Платанюк, Максим Котов

"Вести-Владимир"