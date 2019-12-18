Слухи о скором прибавлении в семье генерального директора Первого канала Константина Эрнста подтвердились. Молодой жене медиаменеджера уже трудно срывать интересное положение.

Слухи о скором прибавлении в семье генерального директораПервого канала Константина Эрнста подтвердились. Молодой женемедиаменеджера уже трудно срывать интересное положение.В московском кинотеатре "Октябрь" проходит премьера фильма "Союзспасения". Мероприятие собрало много звездных гостей. На красной дорожкепоявились: Леонид Якубович, Евгений Цыганов с избранницей Юлией Снигирь,Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Карен Шахназаров.Среди прочих была замечена молодая супруга генерального директораПервого канала Софья Эрнст. Актриса пришла в нежно-голубом платье в пол свысокой талией. Из-под легкой ткани наряда выделялся большой живот. Своимпоявлением супруга Константина Эрнста подтвердила слухи о беременности.Об этом сообщает телеграм-канал "Татлер-батлер".Напомним, 58-летний и его 31-летняя супругаСофья считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитостиредко выходят в свет и не делятся подробностями личной жизни.12 Окт 2019 в 8:20 PDTВ 2016 году у звездной четы родилась старшая дочь, в 2017-ммладшая. До недавнего времени супруги скрывали имена детей. Из последнегоинтервью стало известно, что дочерей пары зовут Эрика и Кира. О том,как выглядят девочки, все еще непонятно, фотографии наследниц не показывают.Добавим, что от отношений с театральным критиком АннойСилюнас у генерального директора Первого канала есть дочь Александра. Девушкеуже 25 лет, она живет в Нью-Йорке и профессионально занимается фотографией.