Слухи о скором прибавлении в семье генерального директора
Первого канала Константина Эрнста подтвердились. Молодой жене
медиаменеджера уже трудно срывать интересное положение.
Слухи о скором прибавлении в семье генерального директора
Первого канала Константина Эрнста подтвердились. Молодой жене
медиаменеджера уже трудно срывать интересное положение.
В московском кинотеатре "Октябрь" проходит премьера фильма "Союз
спасения". Мероприятие собрало много звездных гостей. На красной дорожке
появились: Леонид Якубович, Евгений Цыганов с избранницей Юлией Снигирь,
Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Карен Шахназаров.
Среди прочих была замечена молодая супруга генерального директора
Первого канала Софья Эрнст. Актриса пришла в нежно-голубом платье в пол с
высокой талией. Из-под легкой ткани наряда выделялся большой живот. Своим
появлением супруга Константина Эрнста подтвердила слухи о беременности.
Об этом сообщает телеграм-канал "Татлер-батлер".
Напомним, 58-летний и его 31-летняя супруга
Софья считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитости
редко выходят в свет и не делятся подробностями личной жизни.
12 Окт 2019 в 8:20 PDT
В 2016 году у звездной четы родилась старшая дочь, в 2017-м
младшая. До недавнего времени супруги скрывали имена детей. Из последнего
интервью стало известно, что дочерей пары зовут Эрика и Кира. О том,
как выглядят девочки, все еще непонятно, фотографии наследниц не показывают.
Добавим, что от отношений с театральным критиком Анной
Силюнас у генерального директора Первого канала есть дочь Александра. Девушке
уже 25 лет, она живет в Нью-Йорке и профессионально занимается фотографией.