Телеведущая Ксения Собчак запустит свое шоу на Первом канале. Дебютный выпуск проекта будет посвящен футболистам Кокорину и Мамаеву. По данным телеграм-канала Подъем, запись передачи ..

Телеведущая Ксения Собчак запустит свое шоу на Первом канале. Дебютный выпуск проекта будет посвящен футболистам Кокорину и Мамаеву.По данным телеграм-канала "Подъем", запись передачи начнется в ближайшую субботу. "Переговоры длились несколько месяцев, и съемки должны были начаться еще в сентябре, но переносились", – сообщил источник, участвующий в создании шоу.