Во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин ответил на разные, в том числе и неоднозначные, вопросы депутатов. Отчет мэра длился почти 2,5 часа. Сергей Собянин ответил на 15 вопросов депутатов.

Во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин ответил на разные, в том числе и неоднозначные, вопросы депутатов.Столичный градоначальник отметил, что этот отчет проходит спустя три месяца после выборов Мосгордумы нового созыва."Московский парламент стал более разнообразным и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей, — сказал Собянин. — Это мое первое выступление перед Думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но о той стратегии, видении развития города, которое у нас есть, объяснить, чем мы руководствуемся в реализации наших программ".Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, отметил, что в ежегодном отчете были подробно рассмотрены итоги реализации государственных программ развития мегаполиса и выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу.Отчет мэра длился почти 2,5 часа. Сергей Собянин ответил на 15 вопросов депутатов: по три вопроса от каждой фракции ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко") и на три — от одного партийного объединения "Моя Москва".По итогам выступления отчет мэра Москвы был принят Мосгордумой 27 голосами "за". "Против" проголосовали девять депутатов. Воздержавшихся не было.