Воспользовавшись невнимательностью одного из посетителей кафе, злоумышленник похитил мобильное устройство

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, который сообщил, что у него был похищен мобильный телефон.Полицейским потерпевший пояснил, что находился в одном из городских кафе, когда из кармана его брюк был похищен гаджет.В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался безработный 20-летний местный житель. Задержанный пояснил, что воспользовался невнимательностью одного из посетителей заведения и похитил мобильное устройство, которое планировал оставить для личного пользования.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.