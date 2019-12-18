Текущий, 2019 год, выдался очень тяжелым. Смерть унесла много жизней поистине талантливых людей, по которым скорбила вся страна.

Текущий, 2019 год, выдался очень тяжелым. Смерть унесла много жизней поистине талантливых людей, по которым скорбила вся страна.Одной из главных потерь, которую до сих пор активно обсуждают, стала кончина певицы Юлии Началовой. Исполнительница скончалась 16 марта. Причиной ее смерти стали острая сердечная недостаточность и сепсис – заражение крови.Буквально через пару недель после этой трагедии, 3 февраля, умер популярный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. Музыкант выступал в одной из ижевских клубов, после чего ему резко поплохело в гримерке. По результатом вскрытия удалось установить причину смерти – острая сердечная недостаточность, явившаяся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.В день Победы, 9 мая, знаменитый журналист Сергей Доренко скончался в результате ДТП. Он ехал на мотоцикле и не справился с управлением. На место происшествия тут же приехала "скорая помощь", но спасти ведущего не удалось.Беда коснулась и индустрии моды. 6 августа умерла икона стиля – фэшн-директор ЦУМ – Алла Вербер. В свое время ей удалось победить рак, в итоге, по официальной версии, ее погубил анафилактический шок после того, как она отведала морепродуктов на итальянском курорте.И, конечно, нельзя оставить без внимания недавнюю кончину экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Политик умер 10 декабря в Мюнхене в возрасте 83 лет. Государственному деятелю провели операцию на сердце, в результате чего у него начались серьезные осложнения.