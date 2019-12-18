В региональное отделение партии приходит новое руководство

В конце 2019 года произошли кардинальные изменения в региональном отделении партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Костромской области.Мы решили поговорить об этом с руководителем фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе, председателем комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения, членом Центрального совета партии Александром Плюсниным.Потребовался новый лидер- Александр Николаевич, расскажите, какие изменения произошли в региональном отделении?- 21 ноября 2019 года Президиум Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принял решение об отстранении от должности председателя Совета регионального отделения Костромской области Сергея Анатольевича Петухова и о рекомендации моей кандидатуры на эту должность. Изменения в нашем отделении ещё не завершены. На 25 января 2020 года назначено проведение региональной партийной конференции. Все районные центры региона, в которых созданы местные отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, направят по одному делегату. Они тайным голосованием и примут окончательное решение по рекомендации Президиума Центрального совета партии.- А в чём причина? Почему именно сейчас потребовалось принимать это решение?- Руководство партии проанализировало текущее состояние регионального отделения в Костромской области, его успехи и достижения и пришло к мнению, что действующий руководитель работал не столь эффективно, как от него ожидали. Одна из причин – низкий уровень финансирования реготделения за счёт внебюджетных источников (пожертвований). Руководство считает, что недостаточно были использованы на местном уровне возможности привлечения к деятельности партии представителей бизнеса. Кроме того, отмечена низкая эффективность Костромского регионального отделения в избирательных циклах, особенно на сельском, районном уровнях.Подводя итоги проведённого анализа, руководство высказало опасения о том, что при таких показателях в следующем году, когда пройдут выборы в городскую, областную Думу и в районные Советы депутатов, реготделение покажет неутешительный результат. Чтобы улучшить ситуацию, Центральный совет СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ принял решение провести нечто вроде ребрендинга регионального отделения Костромской области, назначив ему нового руководителя.- Ваша кандидатура согласована с федеральным руководством партии. Расскажите о себе. Как давно вы в партии, чем занимались и почему именно вы?- В политической жизни я участвую с 2005 года. Впервые был избран депутатом районного Собрания депутатов Галичского муниципального района. С самого основания в 2006 году СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ я активно участвую в жизни партии, являюсь председателем местного отделения в Галиче и Галичском районе. С 2013 года я – депутат Костромской областной Думы.Я категорически не поддерживаю инициативы депутатов от партии власти, идущие в поддержку богатых людей, а не социально незащищенных граждан. Например, при обсуждении возможного введения прогрессивной шкалы налогообложения я говорил о том, что категория людей с высоким уровнем дохода не пострадает, если налог для неё повысится с 13 до 18%. Для таких людей эта сумма – капля в море. Они не ощутят увеличение налогового бремени, зато областной бюджет получит 250 млн рублей. Депутаты партии большинства меня не поддержали.Я всегда отстаиваю интересы своих избирателей, поддерживаю социальные законопроекты, которые вносит наша партия, и сам разрабатываю и вношу на рассмотрение инициативы, направленные на защиту интересов граждан. Я категорически не согласен с пенсионной реформой, с повышением пенсионного возраста. И свою позицию я не скрываю, говорю всегда открыто. Убеждён, что люди имеют право знать, что делает для них избранный ими депутат.За все эти годы я накопил большой опыт работы, общения с людьми, заручился их доверием. У меня есть желание работать. Я приведу за собой людей, имеющих большой опыт взаимодействия со СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в других регионах, разделяющих цели партии и готовых оказывать нашему отделению серьёзную финансовую поддержку на регулярной основе. И при консолидации сил единомышленников-однопартийцев, я уверен, мы добьёмся достойных результатов.Тем, кто хочет продолжать работать в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, будет предоставлена эта возможность. Я намерен оказывать всяческое содействие и однопартийцам-«старожилам», и тем, кто вступил в партию недавно или только планирует стать её членом. Так называемым кандидатам в депутаты (тем, кто хочет баллотироваться от нашей партии) также будет оказано содействие в юридическом и образовательном плане.Навести порядок- Как вы видите ситуацию с региональным отделением? В каком состоянии сейчас находится партия?- Ситуация непростая. Мне сейчас необходимо разобраться в документах, навести в них порядок, наладить тесное взаимодействие с руководителями местных отделений партии. Я хочу донести до них цели и задачи регионального отделения, то, какими средствами для их достижения мы будем располагать. Хочу выслушать их предложения о том, как улучшить работу. Работа уже ведётся. Могу сказать, что лично обзвонил всех руководителей отделений. Это неравнодушные люди, душой болеющие за свою малую родину. Моя задача – возобновить активную работу и дать им эффективный инструмент для решения проблемных вопросов.Хочу сказать одну важную вещь: партия – это не только руководство, депутаты и так далее. Партия – это люди и конкретные дела. Моя задача – собрать такую команду, которая будет работать на благо нашего региона, поднимать и решать проблемы. У нас есть ресурс – юридическая служба партии, Центр защиты прав граждан, депутатский корпус. Важно восстановить и запустить структуру на местах во всех районах области.Вот, к примеру, сейчас на федеральном уровне реализуется проект «За справедливую медицину». «Бездумная оптимизация» довела здравоохранение России до критического состояния, когда первичное звено «разорено и раздроблено», а престиж профессии врача упал до минимума. Для реализации проекта в Костромской области необходимо, чтобы в каждом районе работали активные люди, которые держали бы «руку на пульсе» и при появлении каких-то ситуаций доводили информацию до руководства партии. А мы готовы включаться, реагировать, помогать, использовать, в том числе и федеральный ресурс, для решения проблем на местах. Вот что важно, вот чем надо заниматься.С 2015 года в регионе работает юридическая служба – Центр защиты прав граждан, который занимается вопросами ЖКХ, проводит обучение жилищных активистов. Хотелось бы, чтобы эта работа велась не только в Костроме, но и в области. Для этого нам надо найти активных жителей, обучить их, дать инструменты.Планов много, и для меня главное – принести конкретную пользу жителям области.Работать на всех уровнях власти- Отлично! Давайте поговорим о ваших планах. В январе пройдёт конференция, которая должна избрать руководство партии в вашем регионе. Что потом? Какие планы, цели, задачи вы видите?- Первое, что будет мною сделано, – создана сплочённая эффективная команда, структура руководства регионального отделения партии, подбор и подготовка кандидатов в депутаты с оказанием им всесторонней поддержки. Мы уже сейчас активно формируем списки на муниципальные, поселенческие, областные и городские выборы. Мы планируем максимально быть представлены на всех уровнях. Поэтому сейчас очень важно провести качественный отбор кандидатов и их дальнейшее обучение. У меня уже есть договорённость о проведении тренингов, приглашены профессионалы из Москвы, которые готовы работать с нашими кандидатами по подготовке ко встречам с избирателями.Задача поставлена руководством амбициозная: улучшить нынешний результат по представительству депутатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ветвях законодательной власти в два раза. Я понимаю, сколько сил и средств нужно потратить для достижения этой цели, и жду решения конференции, чтобы получить юридическую возможность реализовывать имеющиеся планы.- Вы считаете, что можно разбить монополию партии власти, и это пойдёт на пользу региону?- Я думаю, это важно и нужно, учитывая, что происходит в стране. Знаете, по ряду опросов социологов, у людей есть запрос на перемены. Но, на мой взгляд, эти перемены должны отвечать интересам населения. Мы – оппозиция, мы последовательно критикуем правительство Медведева: повышение пенсионного возраста, оптимизация и недофинансирование системы здравоохранения, мусорная реформа, рост тарифов. Всё это происходит при монополии одной силы власти. А должна быть система сдержек и противовесов, должен быть диалог, и в ходе этого диалога должны приниматься решения в интересах жителей, а не в интересах чиновников и олигархов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, считаю, что это возможно и жизненно необходимо.Кроме того, необходимо донести ценности и идеи партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ до избирателей, чтобы они их приняли, пришли на выборы и проголосовали за нас. Поддержка людей нам крайне необходима для того, чтобы успешно решать поставленные задачи, направленные на улучшение качества жизни жителей Костромской области.Беседовал Иван БЕЛОВ