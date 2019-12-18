В региональное отделение партии приходит новое руководство
В конце 2019 года произошли кардинальные изменения в региональном отделении партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Костромской области.
Мы решили поговорить об этом с руководителем фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе, председателем комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения, членом Центрального совета партии Александром Плюсниным.
Потребовался новый лидер
- Александр Николаевич, расскажите, какие изменения произошли в региональном отделении?
- 21 ноября 2019 года Президиум Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принял решение об отстранении от должности председателя Совета регионального отделения Костромской области Сергея Анатольевича Петухова и о рекомендации моей кандидатуры на эту должность. Изменения в нашем отделении ещё не завершены. На 25 января 2020 года назначено проведение региональной партийной конференции. Все районные центры региона, в которых созданы местные отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, направят по одному делегату. Они тайным голосованием и примут окончательное решение по рекомендации Президиума Центрального совета партии.
- А в чём причина? Почему именно сейчас потребовалось принимать это решение?
- Руководство партии проанализировало текущее состояние регионального отделения в Костромской области, его успехи и достижения и пришло к мнению, что действующий руководитель работал не столь эффективно, как от него ожидали. Одна из причин – низкий уровень финансирования реготделения за счёт внебюджетных источников (пожертвований). Руководство считает, что недостаточно были использованы на местном уровне возможности привлечения к деятельности партии представителей бизнеса. Кроме того, отмечена низкая эффективность Костромского регионального отделения в избирательных циклах, особенно на сельском, районном уровнях.
Подводя итоги проведённого анализа, руководство высказало опасения о том, что при таких показателях в следующем году, когда пройдут выборы в городскую, областную Думу и в районные Советы депутатов, реготделение покажет неутешительный результат. Чтобы улучшить ситуацию, Центральный совет СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ принял решение провести нечто вроде ребрендинга регионального отделения Костромской области, назначив ему нового руководителя.
- Ваша кандидатура согласована с федеральным руководством партии. Расскажите о себе. Как давно вы в партии, чем занимались и почему именно вы?
- В политической жизни я участвую с 2005 года. Впервые был избран депутатом районного Собрания депутатов Галичского муниципального района. С самого основания в 2006 году СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ я активно участвую в жизни партии, являюсь председателем местного отделения в Галиче и Галичском районе. С 2013 года я – депутат Костромской областной Думы.
Я категорически не поддерживаю инициативы депутатов от партии власти, идущие в поддержку богатых людей, а не социально незащищенных граждан. Например, при обсуждении возможного введения прогрессивной шкалы налогообложения я говорил о том, что категория людей с высоким уровнем дохода не пострадает, если налог для неё повысится с 13 до 18%. Для таких людей эта сумма – капля в море. Они не ощутят увеличение налогового бремени, зато областной бюджет получит 250 млн рублей. Депутаты партии большинства меня не поддержали.
Я всегда отстаиваю интересы своих избирателей, поддерживаю социальные законопроекты, которые вносит наша партия, и сам разрабатываю и вношу на рассмотрение инициативы, направленные на защиту интересов граждан. Я категорически не согласен с пенсионной реформой, с повышением пенсионного возраста. И свою позицию я не скрываю, говорю всегда открыто. Убеждён, что люди имеют право знать, что делает для них избранный ими депутат.
За все эти годы я накопил большой опыт работы, общения с людьми, заручился их доверием. У меня есть желание работать. Я приведу за собой людей, имеющих большой опыт взаимодействия со СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в других регионах, разделяющих цели партии и готовых оказывать нашему отделению серьёзную финансовую поддержку на регулярной основе. И при консолидации сил единомышленников-однопартийцев, я уверен, мы добьёмся достойных результатов.
Тем, кто хочет продолжать работать в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, будет предоставлена эта возможность. Я намерен оказывать всяческое содействие и однопартийцам-«старожилам», и тем, кто вступил в партию недавно или только планирует стать её членом. Так называемым кандидатам в депутаты (тем, кто хочет баллотироваться от нашей партии) также будет оказано содействие в юридическом и образовательном плане.
Навести порядок
- Как вы видите ситуацию с региональным отделением? В каком состоянии сейчас находится партия?
- Ситуация непростая. Мне сейчас необходимо разобраться в документах, навести в них порядок, наладить тесное взаимодействие с руководителями местных отделений партии. Я хочу донести до них цели и задачи регионального отделения, то, какими средствами для их достижения мы будем располагать. Хочу выслушать их предложения о том, как улучшить работу. Работа уже ведётся. Могу сказать, что лично обзвонил всех руководителей отделений. Это неравнодушные люди, душой болеющие за свою малую родину. Моя задача – возобновить активную работу и дать им эффективный инструмент для решения проблемных вопросов.
Хочу сказать одну важную вещь: партия – это не только руководство, депутаты и так далее. Партия – это люди и конкретные дела. Моя задача – собрать такую команду, которая будет работать на благо нашего региона, поднимать и решать проблемы. У нас есть ресурс – юридическая служба партии, Центр защиты прав граждан, депутатский корпус. Важно восстановить и запустить структуру на местах во всех районах области.
Вот, к примеру, сейчас на федеральном уровне реализуется проект «За справедливую медицину». «Бездумная оптимизация» довела здравоохранение России до критического состояния, когда первичное звено «разорено и раздроблено», а престиж профессии врача упал до минимума. Для реализации проекта в Костромской области необходимо, чтобы в каждом районе работали активные люди, которые держали бы «руку на пульсе» и при появлении каких-то ситуаций доводили информацию до руководства партии. А мы готовы включаться, реагировать, помогать, использовать, в том числе и федеральный ресурс, для решения проблем на местах. Вот что важно, вот чем надо заниматься.
С 2015 года в регионе работает юридическая служба – Центр защиты прав граждан, который занимается вопросами ЖКХ, проводит обучение жилищных активистов. Хотелось бы, чтобы эта работа велась не только в Костроме, но и в области. Для этого нам надо найти активных жителей, обучить их, дать инструменты.
Планов много, и для меня главное – принести конкретную пользу жителям области.
Работать на всех уровнях власти
- Отлично! Давайте поговорим о ваших планах. В январе пройдёт конференция, которая должна избрать руководство партии в вашем регионе. Что потом? Какие планы, цели, задачи вы видите?
- Первое, что будет мною сделано, – создана сплочённая эффективная команда, структура руководства регионального отделения партии, подбор и подготовка кандидатов в депутаты с оказанием им всесторонней поддержки. Мы уже сейчас активно формируем списки на муниципальные, поселенческие, областные и городские выборы. Мы планируем максимально быть представлены на всех уровнях. Поэтому сейчас очень важно провести качественный отбор кандидатов и их дальнейшее обучение. У меня уже есть договорённость о проведении тренингов, приглашены профессионалы из Москвы, которые готовы работать с нашими кандидатами по подготовке ко встречам с избирателями.
Задача поставлена руководством амбициозная: улучшить нынешний результат по представительству депутатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ветвях законодательной власти в два раза. Я понимаю, сколько сил и средств нужно потратить для достижения этой цели, и жду решения конференции, чтобы получить юридическую возможность реализовывать имеющиеся планы.
- Вы считаете, что можно разбить монополию партии власти, и это пойдёт на пользу региону?
- Я думаю, это важно и нужно, учитывая, что происходит в стране. Знаете, по ряду опросов социологов, у людей есть запрос на перемены. Но, на мой взгляд, эти перемены должны отвечать интересам населения. Мы – оппозиция, мы последовательно критикуем правительство Медведева: повышение пенсионного возраста, оптимизация и недофинансирование системы здравоохранения, мусорная реформа, рост тарифов. Всё это происходит при монополии одной силы власти. А должна быть система сдержек и противовесов, должен быть диалог, и в ходе этого диалога должны приниматься решения в интересах жителей, а не в интересах чиновников и олигархов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, считаю, что это возможно и жизненно необходимо.
Кроме того, необходимо донести ценности и идеи партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ до избирателей, чтобы они их приняли, пришли на выборы и проголосовали за нас. Поддержка людей нам крайне необходима для того, чтобы успешно решать поставленные задачи, направленные на улучшение качества жизни жителей Костромской области.
Беседовал Иван БЕЛОВ