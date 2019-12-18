Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.Как передает "Интерфакс", об это мировую общественность проинформировала пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что по итогам декабрьских испытаний Ростехнадзор выдал заключение о соответствии заказчику стройки — ФКУ Упрдор "Тамань".Автомобильное движение по 19-километровому Крымскому мосту, чья стоимость составила порядка 228 миллиардов рублей, было открыто в 2018 году. Ожидается, что пассажирские поезда пойдут по нему в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые железнодорожные перевозки начнутся в июне 2020 года.