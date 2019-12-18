Суд Восточного округа американского штата Вирджиния постановил, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не имеет права получать доход с публикации своей автобиографической книги Permanent Record (в русском переводе она называется Личное дело).

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния постановил, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не имеет права получать доход с публикации своей автобиографической книги Permanent Record (в русском переводе она называется "Личное дело")."Permanent Record содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами как с ЦРУ, так и АНБ, обязан был предоставить на рассмотрение в эти организации перед публикацией", — поясняется в решении суда, передает ТАСС.Вынесенное решение также предполагает, что право на все доходы от мемуаров и выступлений Сноудена принадлежит правительству США, указывает издание The Washington Post.В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. В США бывшего сотрудник АНБ считают предателем. Россия предоставила ему убежище на своей территории.За время, проведенное в России, Сноуден женился, устроился на работу, не связанную со спецслужбами, а осенью 2019 года выпустил книга, которую на Западе уже назвали будущей классикой.