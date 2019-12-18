Светлане Бондарчук, которая отметила день рождения, посоветовали пристально следить за своим здоровьем. Эксперт сделала громкое заявление о знаменитости.
Светлане Бондарчук, которая отметила день рождения, посоветовали пристально следить за своим здоровьем. Эксперт сделала громкое заявление о знаменитости.
"Светлана
наконец-то расстанется со своим прошлым и сможет выдохнуть весь негатив. Этот год для нее был действительно сложный,
событийный и не все, что происходило вокруг, приносило ей радость и улыбку. Она
пережила много стрессов на фоне семейной ситуации, разлад брака ее детей и
непростые отношения с домочадцами. Все это будет в прошлом, так как новый год
принесет ей много положительных эмоций", – предсказала потомственная.
В
финансовом плане будущий год принесет Бондарчук хорошую прибыль. Ей нужно не
бояться вкладываться в новые проекты. Что касается здоровья, тот тут ясновидящая
посоветовала Светлане следить за собой. "Этот год может быть опасным", -
сказала Саона.
17 Дек 2019 в 4:42 PST