Светлане Бондарчук, которая отметила день рождения, посоветовали пристально следить за своим здоровьем. Эксперт сделала громкое заявление о знаменитости.

Светлане Бондарчук, которая отметила день рождения, посоветовали пристально следить за своим здоровьем. Эксперт сделала громкое заявление о знаменитости."Светлананаконец-то расстанется со своим прошлым и сможет выдохнуть весь негатив. Этот год для нее был действительно сложный,событийный и не все, что происходило вокруг, приносило ей радость и улыбку. Онапережила много стрессов на фоне семейной ситуации, разлад брака ее детей инепростые отношения с домочадцами. Все это будет в прошлом, так как новый годпринесет ей много положительных эмоций", – предсказала потомственная.финансовом плане будущий год принесет Бондарчук хорошую прибыль. Ей нужно небояться вкладываться в новые проекты. Что касается здоровья, тот тут ясновидящаяпосоветовала Светлане следить за собой. "Этот год может быть опасным", -сказала Саона.17 Дек 2019 в 4:42 PST