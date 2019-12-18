Певец Сергей Лазарев объяснил, почему на обложке нового
альбома он запечатлен с обнаженным торсом. По словам вокалиста, сольная
пластинка Это Я покажет его настоящего.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему на обложке нового
альбома он запечатлен с обнаженным торсом. По словам вокалиста, сольная
пластинка "Это Я" покажет его настоящего.
По словам
вокалиста, каждая песня нового сборника – это отдельная глава его жизни.
Поклонникам Сергей Лазарев рекомендует слушать композиции именно в том порядке,
в котором он их собрал. Так фанаты смогут не только услышать, но и "увидеть"
альбом, прочувствовать его.
Звезда подчеркнула,
что концептуальной является и обложка пластинки. На ней Лазарев запечатлен без
рубашки.
"Я там с голым торсом и мокрыми волосами, словно только что
вышел из душа. Такой как есть – без прикрас, без прически, без одежды. Чистота
души, оголенные нервы и открытое сердце", – говорит Сергей Лазарев.
Артист добавил, что очень изменился за последние годы. Он
повзрослел, многого достиг, встал на ноги. Теперь отец двоих
детей и единственный кормилец в семье.
24 Ноя 2019 в 11:59 PST
"Я стараюсь честно жить, несколько это возможно в моей
профессии, делать свою работу хорошо, и, наверное, меньше хочу кому-то
нравиться и стараться, чтобы меня полюбили. Не хочу, чтобы люди думали, что я
всегда милый. Многие видят меня "мальчиком-зайчиком", у которого всегда все
хорошо. Но это не так. Я – человек, со своими плюсами и минусами", – цитирует журнал Hello!