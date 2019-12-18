Певец Сергей Лазарев объяснил, почему на обложке нового альбома он запечатлен с обнаженным торсом. По словам вокалиста, сольная пластинка Это Я покажет его настоящего.

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему на обложке новогоальбома он запечатлен с обнаженным торсом. По словам вокалиста, сольнаяпластинка "Это Я" покажет его настоящего.По словамвокалиста, каждая песня нового сборника – это отдельная глава его жизни.Поклонникам Сергей Лазарев рекомендует слушать композиции именно в том порядке,в котором он их собрал. Так фанаты смогут не только услышать, но и "увидеть"альбом, прочувствовать его.Звезда подчеркнула,что концептуальной является и обложка пластинки. На ней Лазарев запечатлен безрубашки."Я там с голым торсом и мокрыми волосами, словно только чтовышел из душа. Такой как есть – без прикрас, без прически, без одежды. Чистотадуши, оголенные нервы и открытое сердце", – говорит Сергей Лазарев.Артист добавил, что очень изменился за последние годы. Онповзрослел, многого достиг, встал на ноги. Теперь отец двоихдетей и единственный кормилец в семье.24 Ноя 2019 в 11:59 PST"Я стараюсь честно жить, несколько это возможно в моейпрофессии, делать свою работу хорошо, и, наверное, меньше хочу кому-тонравиться и стараться, чтобы меня полюбили. Не хочу, чтобы люди думали, что явсегда милый. Многие видят меня "мальчиком-зайчиком", у которого всегда всехорошо. Но это не так. Я – человек, со своими плюсами и минусами", – цитирует журнал Hello!