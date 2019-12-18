Слова Максима Галкина показались двусмысленными. Юмориста высмеяли за высказывание о разнице в возрасте.

Слова Максима Галкина показались двусмысленными.Юмориста высмеяли за высказывание о разнице в возрасте.В новом выпуске ютуб-шоу "Музыкалити" в гостях у МаксимаГалкина встретились артисты Моргенштерн и Николай Басков.Юморист предложил звездам послушать пять музыкальных треков и оценить их по десятибалльнойшкале. По словам Максима, его гости являются представителями разных поколений."А че ты так разделяешь нас? У нас разница в 20 лет", -внезапно возмутился Басков. "Это же всего лишь циферка в паспорте", – поддакивалМоргенштерн. "Почему ты считаешь, что это такая большая разница?" – продолжил Николай.Галкина, как показалось, удивила реакция вокалиста. "Ясчитаю? Но, мне кажется, это очевидно. 20 лет – это дофига. У вас разнаяаудитория, дело не в вашем возрасте", – отметил Максим.Басков не соглашался. Он отметил, что у артиста могут бытьразные слушатели."Давай будем объективными, если твоя аудитория, котораяпришла на твой концерт, услышит его песни (указывает на Моргенштерна – прим.ред), она станет еще более седой", – сказал Галкин.С этим доводом Николаю пришлось согласиться. "Мне кажетсяона просто останется в зле", – усмехнулся вокалист.Отметим, что Максим Галкин и Николай Басков в этом выпуске шоуне единожды шутили на тему возраста. Вокалист назвал Народного артиста Льва Лещенко"динозавром", а комик добавил, что легенда отечественной сцены – это "уважаемыйдинозавр".Отметим, что в комментариях к видео поклонники шоу напомнилио его разнице в возрасте с женой Аллой Пугачевой. Примадоннастарше юмориста на 27 лет."20 лет это дофига", сказал Галкин про разницу ввозрасте... Bravo, bravissimo! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На воре и шапка горит )", "Думаешь он незнает, что у них с Аллой разница в возрасте ****? Просто это ничего не значит","Про Пугачеву хотел пошутить резко остановился😅", "Когда Басков сказал Галкину "у тебя уже былостарое"....."динозавр у тебя был"я подумал совсем по другое", "Тотдинозавр у него еще есть)", "Когда Галкинговорит, что 20 ЛЕТ дофига... WTF ???", "Дайте мне кого то старого, АллаБорисовна напряглась....." – высмеивали интернет-обыватели.