Слова Максима Галкина показались двусмысленными.
Юмориста высмеяли за высказывание о разнице в возрасте.
Слова Максима Галкина показались двусмысленными.
Юмориста высмеяли за высказывание о разнице в возрасте.
В новом выпуске ютуб-шоу "Музыкалити" в гостях у Максима
Галкина встретились артисты Моргенштерн и Николай Басков.
Юморист предложил звездам послушать пять музыкальных треков и оценить их по десятибалльной
шкале. По словам Максима, его гости являются представителями разных поколений.
"А че ты так разделяешь нас? У нас разница в 20 лет", -
внезапно возмутился Басков. "Это же всего лишь циферка в паспорте", – поддакивал
Моргенштерн. "Почему ты считаешь, что это такая большая разница?" – продолжил Николай.
Галкина, как показалось, удивила реакция вокалиста. "Я
считаю? Но, мне кажется, это очевидно. 20 лет – это дофига. У вас разная
аудитория, дело не в вашем возрасте", – отметил Максим.
Басков не соглашался. Он отметил, что у артиста могут быть
разные слушатели.
"Давай будем объективными, если твоя аудитория, которая
пришла на твой концерт, услышит его песни (указывает на Моргенштерна – прим.ред
), она станет еще более седой", – сказал Галкин.
С этим доводом Николаю пришлось согласиться. "Мне кажется
она просто останется в зле", – усмехнулся вокалист.
Отметим, что Максим Галкин и Николай Басков в этом выпуске шоу
не единожды шутили на тему возраста. Вокалист назвал Народного артиста Льва Лещенко
"динозавром", а комик добавил, что легенда отечественной сцены – это "уважаемый
динозавр".
Отметим, что в комментариях к видео поклонники шоу напомнили
о его разнице в возрасте с женой Аллой Пугачевой. Примадонна
старше юмориста на 27 лет.
"20 лет это дофига", сказал Галкин про разницу в
возрасте... Bravo, bravissimo! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На воре и шапка горит )", "Думаешь он не
знает, что у них с Аллой разница в возрасте ****? Просто это ничего не значит",
"Про Пугачеву хотел пошутить резко остановился😅", "Когда Басков сказал Галкину "у тебя уже было
старое"....."динозавр у тебя был"я подумал совсем по другое", "Тот
динозавр у него еще есть)", "Когда Галкин
говорит, что 20 ЛЕТ дофига... WTF ???", "Дайте мне кого то старого, Алла
Борисовна напряглась....." – высмеивали интернет-обыватели.