Троих подозреваемых в перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, жертвами которой стали пять местных фермеров, задержали при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Троих подозреваемых в перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, жертвами которой стали пять местных фермеров, задержали при попытке пересечь российско-украинскую границу, сообщает СКР.Тлевший на протяжении несколько лет конфликт из-за пастбищ между чеченской семьей Бациевых и грузинской семьей Дакишвили днем 22 октября перерос в силовое противостояние. Более 10 мужчин собрались обсудить проблему, но разговор быстро перерос сначала в драку с применением бит, а затем и в перестрелку. Спустя несколько минут на спорном участке лежали тела Арби, Идриса и Ислама Бациевых, Зураба Дакишвили и еще одного мужчины. В больницу с тяжелыми ранениями доставили Адлана Бациева и Балауди Хусиханова.В международный розыск были объявлены семь человек, троих из них, в том числе предполагаемого зачинщика смертельной стычки Василия Дакишвили, задержали через несколько дней. Еще троих задержали 16 декабря в селе Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь границу России с Украиной.Мера пресечения им пока не избрана, но нет никаких сомнений в том, что их возьмут под стражу.