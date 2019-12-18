Звезда шоу Дом-2 Ксения Бородина пожаловалась на упадок сил. На телеведущую угнетающе действует плохая погода за окном.

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на упадоксил. На телеведущую угнетающе действует плохая погода за окном.Знаменитость пожаловалась на усталость. Как оказалось, уведущей телестройки под Новый год скопилось много дел. В попытках везде успеть КсенияБородина, судя по всему, надорвалась."Декабрь, какой ты ***** тяжелый месяц (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Силы мои покинулименя и так каждый год в декабре! Ты просто энергетический вампир! Ощущение, чтоэто не конец года, а конец света😂🤣🙈 какоев **** Новогоднее настроение, тут бы до кровати доползти! 33 Мероприятия уодного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов! Погодакакашка💩💩💩💩 Ну можно конечноначать кушать мандаринки и включить дядю Фрэнка Синатра, но снега нет и смыслав этом тоже 🤧 вот вам мой оптимистический пост👿",– поделилась эмоциями звезда шоу "Дом-2"16 Дек 2019 в 5:37 PSTПоклонники поспешили успокоить теледиву. Звезде напомнили, чтозима закончится еще не скоро. Есть вероятность, что погода все-таки порадует легкимморозчиком и белыми сугробами."Че все ноют что нет снега, та же мокрая слякоть была бы Насмотритесьеще на снег в январе феврале марте🤪", – отметила подписчица звезды. "Да хрен с ним снегом, дайтесолнышко людям!!! Мы сидим вечно под дождем и серостью", – ответила ей