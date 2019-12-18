Звезда шоу Дом-2 Ксения Бородина пожаловалась на упадок
сил. На телеведущую угнетающе действует плохая погода за окном.
Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на упадок
сил. На телеведущую угнетающе действует плохая погода за окном.
Знаменитость пожаловалась на усталость. Как оказалось, у
ведущей телестройки под Новый год скопилось много дел. В попытках везде успеть Ксения
Бородина, судя по всему, надорвалась.
"Декабрь, какой ты ***** тяжелый месяц (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Силы мои покинули
меня и так каждый год в декабре! Ты просто энергетический вампир! Ощущение, что
это не конец года, а конец света😂🤣🙈 какое
в **** Новогоднее настроение, тут бы до кровати доползти! 33 Мероприятия у
одного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов! Погода
какашка💩💩💩💩 Ну можно конечно
начать кушать мандаринки и включить дядю Фрэнка Синатра, но снега нет и смысла
в этом тоже 🤧 вот вам мой оптимистический пост👿",
– поделилась эмоциями звезда шоу "Дом-2"
16 Дек 2019 в 5:37 PST
Поклонники поспешили успокоить теледиву. Звезде напомнили, что
зима закончится еще не скоро. Есть вероятность, что погода все-таки порадует легким
морозчиком и белыми сугробами.
"Че все ноют что нет снега, та же мокрая слякоть была бы Насмотритесь
еще на снег в январе феврале марте🤪", – отметила подписчица звезды. "Да хрен с ним снегом, дайте
солнышко людям!!! Мы сидим вечно под дождем и серостью", – ответила ей