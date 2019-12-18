Модель в очередной раз решила эпатировать общественность. В честь своего дня рождения Светлана Бондарчук предстала в откровенном виде.

Модель в очередной раз решила эпатировать общественность. В честь своегодня рождения Светлана Бондарчук предстала в откровенном виде.Возлюбленная галериста СергеяТабунова 17 декабря отметила свой праздник. Своим подписчикам в соцсетизнаменитость показала, что годы над ней не властны. Ради эффектного снимка Светлана Боедарчук показала себя без нижнего белья.Светлана Бондарчук накинула наобнаженное тело черное пальто, продемонстрировав идеальную фигуру, котороймогли бы позавидовать и юные модели. "А у меня сегодня день рождения и, кажется, ясамая счастливая хулиганка", – подписала кадр экс-супруга режиссера СергеяБондарчука.Материал дополняется