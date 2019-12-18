Модель в очередной раз решила эпатировать общественность. В честь своего
дня рождения Светлана Бондарчук предстала в откровенном виде.
Модель в очередной раз решила эпатировать общественность. В честь своего
дня рождения Светлана Бондарчук предстала в откровенном виде.
Возлюбленная галериста Сергея
Табунова 17 декабря отметила свой праздник. Своим подписчикам в соцсети
знаменитость показала, что годы над ней не властны. Ради эффектного снимка Светлана Боедарчук показала себя без нижнего белья.
Светлана Бондарчук накинула на
обнаженное тело черное пальто, продемонстрировав идеальную фигуру, которой
могли бы позавидовать и юные модели. "А у меня сегодня день рождения и, кажется, я
самая счастливая хулиганка", – подписала кадр экс-супруга режиссера Сергея
Бондарчука.
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