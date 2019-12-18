Недавно светская львица Ксения Собчак в очередной раз негативно высказалась о полных людях. Она показала всю силы своего неуважения к ним.

Недавно светская львица Ксения Собчак в очередной раз негативно высказалась о полных людях. Она показала всю силы своего неуважения к ним.По мнению телеведущей, красивые люди априори не могут быть толстыми. К этой категории можно отнести только стройных и подтянутых людей. А "тучных женщин", в свою очередь, звезда порекомендовала оставить для дальнобойщиков.Актер Стас Садальским, который тоже является довольно упитанным мужчиной, вступился за дам с лишним весом. Он написал ироничное стихотворение, которое посвятил Ксении."Ах, не ешьте вы на ночь помногу,Ладно, сами начнете полнеть,Ваша муза, идя с вами в ногу,За компанию станет жиреть.И доймет вас приходом бессонница,Муза будет спокойно же спать,Ей не стоит совсем беспокоиться,Где свалиться на пол иль кровать.Ах, не ешьте вы на ночь помногу,И не будет причин горевать.Вы не станете дури в угоду,Ерунду вот такую писать...", – колко осадил Собчак Садальский.17 Дек 2019 в 2:22 PSTПозже своим мнением относительно причины такой реакции Ксении на полных людей поделилась психолог Анна Завгороднева. В интервью Teleprogramma.pro доктор рассказала о существовании недуга под названием какоморфобия – боязнь тучных людей. Врач предполагает, что именно этот иррациональный страх вызывает у светской львицы такое негативное отношение к лишнему весу.