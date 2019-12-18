Исследование американских ученых показало, что женщины, которым после 50 лет удается сбросить вес, имеют меньше шансов заболеть раком груди, чем те, кто не следит за весом. Оказалось, чем больше лишних килограммов женщинам удается сбросить, тем меньше они рискуют столкнуться с заболеванием.

Масштабное исследование американских ученых показало, что женщины, которым после 50 лет удается сбросить вес, имеют меньше шансов заболеть раком груди, чем те, кто не следит за весом. Как сообщает портал EurekAlert!, чем больше лишних килограммов женщинам удается сбросить, тем меньше они рискуют столкнуться с онкологическим заболеванием.По статистике, в США две взрослые женщины из трех страдают от лишнего веса или ожирения. И хотя лишний вес – признанный фактор риска, до сих пор не было доказательств тому, что этот риск можно снизить посредством похудения.В исследовании участвовали 180 тысяч женщин старше 50 лет. В течение 10 лет их вес оценивался трижды. В итоге оказалось, что женщины, которым удалось сбросить 2-4,5 килограмма заболевали раком на 13% реже, чем участницы исследования, чей вес оставался неизменным. Женщины, снизившие вес на 4,5-9 килограммов, заболевали на 19% реже, а те, кто избавился от 9 лишних килограммов и более рисковали на 26% меньше."Результаты говорят о том, что даже небольшое снижение лишнего веса связана с уменьшением риска заболеть раком груди для женщин в постменопаузе, – отметила автор исследования Лорен Терас. – Они могут стать мощным мотиватором для двух третей американок, страдающих от лишнего веса. Даже если вы набрали вес после 50, никогда не поздно снизить риск заболевания раком".14 декабря сообщалось о продуктах, которые помогают снизить вес. Исследователи из Тель-Авивского университета и клиники им. Ихилова в Израиле выявили прямую взаимосвязь между употребления продуктов с высоким содержанием калия и похудением.