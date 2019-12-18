Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта.

Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду в одной из соцсетей, это коснется украинских граждан, выезжающих на территорию РФ.Гончарук пояснил, что при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины госпогранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и по свидетельствам о рождении.