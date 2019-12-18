Тарифный план «ПРОМО» применяется в рамках программы автокредитования «АВТОПАРТНЕР»

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную процентную ставку по автокредитованию до 9,9% годовых. Ставка применяется при кредитовании физических лиц на покупку новых автомобилей или автомобилей с пробегом и действует в рамках нового тарифного плана «ПРОМО» при минимальном первоначальном взносе 30% от стоимости автомобиля, при оформлении договора страхования жизни и здоровья заемщика, а также страховании предмета залога.Тарифный план «ПРОМО» применяется в рамках программы автокредитования «АВТОПАРТНЕР» и распространяется на ключевые автосалоны-партнеры Банка. С полным списком ключевых партнеров можно ознакомиться .Согласно условиям нового тарифного плана, процентные ставки по кредиту на автомобили с пробегом были существенно снижены. При этом страхование КАСКО является добровольным и оформляется по желанию заемщика.Кредит можно получить как на покупку нового автомобиля, так и на автомобиль с пробегом. Срок кредитования составляет от 12 до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей.Максимальная сумма кредита зависит от приобретаемого автомобиля и составляет:до 1,5 млн рублей - на новый отечественный автомобиль или автомобиль китайской маркидо 3 млн рублей - на автомобиль иностранного производства с пробегом;до 5 млн рублей - на новый автомобиль иностранного производства.Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и .Автокредит в рамках программы кредитования «АВТОПАРТНЕР» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Максимальная ставка по кредиту в рамках тарифного плана «ПРОМО» составляет 18,9%. Дополнительные возможные расходы: страховая премия по договору страхования жизни, страховая премия по договору страхования предмета залога.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 567 банкоматов, 529 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.